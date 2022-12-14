هل يسرع تسليم "باتريوت" الأمريكية لكييف المواجهة مع روسيا؟

تكثر واشنطن الحديث في الأيام الأخيرة عن إرسال أنظمة "باتريوت" المضادة للأهداف الجوية إلى أوكرانيا.

الخطوة بانتظار اللمسات الأخيرة من إدارة جو بايدن كما نقلت قناة "CNN". وسائل إعلام أميركية أخرى تقول إن إدارة بايدن حسمت التردد الذي كان يطبع تعاطيها مع قضية الباتريوت إلى أوكرانيا. الأيام القادمة كفيلة بجلاء التوجه الأميركي في هذا الإطار، لكن بكل الأحوال، إليكم كيف علقت موسكو: أنظمة باتريوت ستكون عرضة للقصف الروسي حين تصل إلى أوكرانيا. وبغض النظر عن كل هذه الضوضاء، أثبتت أنظمة باتريوت فشلاً في أماكن كثيرة، وليس مؤكداً أن يحدث عكس ذلك في أوكرانيا..

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