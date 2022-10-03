 
مباشر
اسأل أكثر

هل يستهدف الحوثي السعودية بعد فشل الهدنة؟

أخبار العالم العربي

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/twvg

تسود مخاوف دولية من تجدد القتال في اليمن عقب انتهاء هدنة استمرت 6 أشهر منذ الثاني من شهر إبريل/نيسان الماضي دون التمكن من تجديدها..

ويقول الحوثيون إنهم لم يلمسوا أي جدية في الوصول الى سلام حقيقي و معالجة الملفِ الإنساني كأولية عاجلة وملحة، وخاصة دفع رواتبِ الموظفين من العائداتِ النفطية اليمنية، وأطلقت القوات الموالية للحوثيين في صنعاء تهديدات باستهداف شركات الطاقة والملاحة البحرية العاملة في السعودية والإمارات..

فما دلالات هذه التهديدات الحوثية؟ وما العقبات أمام تجديد الهدنة في اليمن؟   

اقرأ أيضا

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا