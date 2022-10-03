هل يستهدف الحوثي السعودية بعد فشل الهدنة؟

تسود مخاوف دولية من تجدد القتال في اليمن عقب انتهاء هدنة استمرت 6 أشهر منذ الثاني من شهر إبريل/نيسان الماضي دون التمكن من تجديدها..

ويقول الحوثيون إنهم لم يلمسوا أي جدية في الوصول الى سلام حقيقي و معالجة الملفِ الإنساني كأولية عاجلة وملحة، وخاصة دفع رواتبِ الموظفين من العائداتِ النفطية اليمنية، وأطلقت القوات الموالية للحوثيين في صنعاء تهديدات باستهداف شركات الطاقة والملاحة البحرية العاملة في السعودية والإمارات..

فما دلالات هذه التهديدات الحوثية؟ وما العقبات أمام تجديد الهدنة في اليمن؟

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