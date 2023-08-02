هل يستغل حزب الله اللبناني وإيران أزمة الجيش الإسرائيلي؟
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قدّر مسؤولون في الجيش الإسرائيلي أن احتمالية الحرب مع حزب الله اللبناني هي الأعلى منذ 2006..
ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت أن المسؤولين العسكريين شعروهم بالقلق من أن الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله يدرك الضعف الإسرائيلي وسط الاحتجاجات على التشريعات القضائية وتراجع العلاقات مع واشنطن في ظل حكومة بنيامين نتنياهو، وقد يسعى لإستغلال الفرصة للقيام بعمل ما على الارض..
وتقود فرنسا وساطة لتخفيف التوتر في المنطقة الحدودية بين الجانبين بسبب جدار حدودي تبنيه إسرائيل في قرية الغجر يقول حزب الله إنه ينتهك أرض لبنانية، وقام في المقابل بنصب خيمتين في هذه القرية في تحد غير مسبوق ينذر بالتصعيد.