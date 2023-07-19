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هل يستغل الغرب وكييف انتهاء صفقة الحبوب لعسكرة البحر الأسود؟

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البحر الأسود مساحة مائية تزداد اشتعالا بعد إنهاء العمل بصفقة الحبوب وبعد الاستهداف الثاني لجسر القرم وباتت مناطقَ خطرةً للملاحة

كما تؤكد موسكو التي أطلقت تحذيرات للسفن بالتعامل معها كناقلاتٍ عسكرية في حال التوجه للموانئ الأوكرانية التي تستخدمها كييف كغطاء لاستهداف الأراضي الروسية وتهريب السلاح وهو ما دفع الجانب الروسي لإنهاء الصفقة وإخطارِ الأمم المتحدة بمهلة تسعين يوما حتى تنفيذ المطالب الروسية..
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