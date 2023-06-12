هل يستطيع الناتو مواجهة روسيا عقب إطلاقه مناورات جوية ضخمة؟

بدأ حلف شمال الأطلسي أكبر مناوراته الجوية منذ نهاية الحرب الباردة في الشمال الأوروبي والمسماة "إير ديفندر 23"، والتي من المقرر أن تستمر حتى الثالث والعشرين من يونيو حزيران الحالي.

التدريبات ستجرى في أجواء ألمانيا وتشيكيا وإستونيا ولاتفيا، بمشاركة نحو مئتين وخمسين طائرة عسكرية من خمس وعشرين دولة، منها دول ليست أعضاء في الحلف مثل اليابان والسويد..

ويرى الخبراء في هذه المناورات رسالةً ضمنية الى موسكو في ظلِ العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا والتوترِ بين روسيا الحلف والمخاوفِ من توسع دائرةِ الاشتباك..

فما دلالات هذه التدريبات الأطلسية؟ وما خلفية توسيعها الى هذا العدد الكبير من الدول والعتاد؟

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