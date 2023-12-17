هل يرضخ نتنياهو لشروط حماس بعد قتل إسرائيل رهائن بالخطأ؟
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يؤكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن أهالي الجنود الذين قتلوا خلال المعارك بقطاع غزة، أعطوه تفويضا لمواصلة القتال لحين القضاء على حماس والإفراج عن بقية الرهائن.
على وقع ذلك، هاجم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد نتنياهو مرة أخرى مشددًا على ضرورة ألا يستمر نتنياهو بمنصبه رئيسا للوزراء، معتبرًا أنه من الممكن إجراء انتخابات في زمن الحرب.
فهل يجبر مقتل المحتجزين الإسرائيليين الثلاثة تل أبيب على الرضوخ لصفقة تبادل أسرى مع الفصائل الفلسطينية؟ ثم ما تأثير ما جرى على أداء الجيش الإسرائيلي في ظل تواصل عملياته العسكرية في القطاع؟