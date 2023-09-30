هل يرضخ الديمقراطيون لمطلب الجمهوريين بوقف الدعم لأوكرانيا؟

تخيم الأزمة الأوكرانية على خلافات الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الولايات المتحدة الأمريكية وباتت تدخل في صلب الشد والجذب حول قانون الميزانية المؤقتة للبلاد،

حيث دعا رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي لوقف المساعدات إلى كييف، فيما أكدت عضو مجلس النواب مارجوري تايلور غرين، أن الرئيس جو بايدن بات قلقًا لمصير أوكرانيا أكثر من قلقه لمصير الولايات المتحدة.

يأتي هذا فيما حذر المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي بأن أي توقف للدعم الأمريكي سيؤثر سلبا على قدرات الجيش الأوكراني على تحقيق النجاح في ميدان القتال.

فكيف ستلقي الخلافات الداخلية الأمريكية بظلالها على الملف الأوكراني؟ وكيف سيؤثر ما يجري على خيارات الناخب الأمريكي في الاستحقاق الرئاسي المقبل؟

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