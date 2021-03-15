هل يرد حزب الله على إسرائيل حال قصفها إيران؟

توقعات إسرائيلية بأن الحرب القادمة ستعرّض إسرائيل لسيل ضخم من الصواريخ من الممكن أن يصل لألفي صاروخ في اليوم ضمن ترسانة حزب الله التي تُقدر عددها ب 150 ألفاً،

بعضها قادرٌ على الوصول لأي هدف داخلها.. في الإطار يقول وزيرُ الدفاع الإسرائيلي إن إيران تشكلُ خطرًا عالميًا على استقرار المنطقة وتمثلُ تحديًا لدولة إسرائيل واعداً أن طهران لن تحصل على سلاح عسكري نووي، وأنه ممنوعٌ على أمريكا ودولِ العالم أن توافق على ذلك.. فخيارُ الحرب كما يقول: يجب أن يكون الأخيرَ ولكنه يجبُ أن يكون جاهزاً دائماً..

- فهل نحن أمامَ استعداداتٍ لحرب حقيقية من كلا الطرفين فعلاً.. أم أنها دبلوماسيةُ القوةِ والتصريحات؟

- وماذا عن الاتفاق النووي ودورِ إسرائيلَ في تعطيله وحربِ تخريب السفن ومدينةِ الصواريخ التي كشفت عنها طهرانُ مؤخراً..

مواضيعُ عديدةٌ نناقشها في حلقة اليوم من برنامج اسأل أكثر.

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