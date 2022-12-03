هل يدمر تحديد الغرب سعرا للنفط الروسي أسواق الطاقة العالمية؟

الكرملين الرافض لتحديد سقف لأسعار النفط يقوم بتحليل الوضع يعلن عزمه اتخاذ الاستعدادات لمواجهة هذا التوجه ويذكر أوروبا أن عليها العيش دون النفط الروسي.

التقارير الغربية قبل غيرها، تؤكد أن الخطوة الاوروبية ستؤثر بشكل كبير على العرض العالمي وتدفع الأسعار الى الارتفاع في وقت يرتفع فيه التضخم العالمي، ويتوقع رئيس مركز تطوير الطاقة الروسي أن تتجاوز أسعار النفط 100 دولارا للبرميل. ما التداعيات الاقتصادية لتسقيف أسعار النفط، وما هي الخيارات الروسية المقابلة؟ ومن الخاسر الأكبر؟

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