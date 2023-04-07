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هل يدفع القصف الإسرائيلي لأهداف في لبنان وغزة لصراع إقليمي؟

أخبار العالم العربي

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حبس اللبنانيون كما الإسرائيليون أنفاسهم في انتظار الرد الإسرائيلي على إطلاق رشقات من الصواريخ من جنوب لبنان لا يزال منفذوها مجهولين أو متواريين حتى الآن

ليأتي القصفُ المدفعي والغاراتُ الجويةُ الإسرائيلية على أهداف قالت تل أبيب إنها تابعة لحماس في قطاع غزة وجنوب لبنان مصاحبا لدعوات بالتهدئة رغم استدعاء الاحتياط في الجيش الإسرائيلي وتوعدِ الحكومة بالرد على الفصائل الفلسطينية وبالتحديد حماس..
العملية أثارت تساؤلات عدة حول أهدافها خاصة أن حزب الله لم يتبناها كما جرت العادة وسارعت حكومةُ نتنياهو لتحميل حماس المسؤولية ربما لتلافي التصعيد شمالا.
فهل عدنا للهدوء أم أن الفرصة الذهبية أتت لحكومة نتنياهو اليمينية للتصعيد.. والحربُ قادمة لا محالة؟ ما دلالات ما جرى وهل من رسائل تتعلق بالأقصى وباضطهاد المصلين فيه؟

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