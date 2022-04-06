هل يدفع الأوروبيون ثمن العقوبات على روسيا؟

أفادت مصادر دبلوماسية من داخل الاتحاد الأوروبي فشل التوصل لتوافق أوروبي على عقوبات جديدة على روسيا اقترحتها المفوضية الأوروبية ومازال الخلاف قائما حول وردات الفحم من روسيا.

الولايات المتحدة تدفع بقوة دول الاتحاد الاوروبي الى اتخاذ قرار انتحاري في ولكنها في المقابل تواجه رفضا من دول عديدة وحالة انقسام واضحة في القارة العجوز..

إذ تعارض ألمانيا بشدة فرض عقوبات على واردات الطاقة من روسيا ولا سيما الغاز وتعتبر أي قرار من هذا النوع انتحاريا بامتياز، أما رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان فكشف أنه مقتنع أن بلاده وأوروبا ستدفع ثمن العقوبات المفروضة على موسكو، وتعمل حكومته على بدء الدفع بالروبل، بينما قالت سلوفاكيا أنه لا يمكنها الاستغناء عن الغاز الروسي ومستعدة للدفع بالعملة الروسية..

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