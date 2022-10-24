هل يدفع استخدام كييف قنبلة قذرة لحرب نووية؟

فيما تحذر موسكو من سعي سلطات كييف لتنفيذ استفزاز باستخدام قنبلة قذرة في أوكرانيا بهدف اتهام روسيا، تكشف وزارة الدفاع الروسية على لسان قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيماوية والبيولوجية إيغور كيريلوف عن منظمتين أوكرانيتين تعملان على تطوير قنبلة قذرة وأن عملهما وصل للمرحلة النهائية، مشيرة في الوقت نفسه إلى اتصالات تجري بين كييف ولندن بشأن إمكانية الحصول على تكنولوجيا لصنع أسلحة نووية.

وبينما تقدم موسكو معطياتها حول الخطر المحدق، ترفض الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا المخاوف الروسية، واصفة في بيان ثلاثي هذه التحذيرات بأنها ذريعة للتصعيد.

فما سبب تجاهل الغرب تحذيرات روسيا؟ وما هي استراتيجية موسكو في مواجهة أي استفزاز محتمل؟

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