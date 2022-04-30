هل يخوض الناتو حربا بالوكالة ضد روسيا؟

نفاق ومعايير مزدوجة.. بهذه الأوصاف اختصر عميد الدبلوماسية الروسية سيرغي لافروف موقف الغرب من الصراع في أوكرانيا،

داعيا دول الناتو والولايات المتحدة للكف عن إرسال الأسلحة في حال كانت جادةً في إنهاء الصراع، لكن العكس ما يجري فتلك الدول حسب لافروف تبذلك كل ما في وسعها لإطالة أمد الصراع.

وحول مزاعم التهديد الروسي باستخدام السلاح النووي ذَكّر لافروف بتصريحات زيلينسكي حول أن أوكرانيا ارتكبت خطأ عندما تخلت عن سلاحها النووي وأنها قد تفكر من جديد في امتلاك تلك الأسلحة وعلى الهامش أضاف أن بلاده لا تعتقد أنها تحارب حلف الناتو..

- ما فحوى التصريحات الغربية حول حتمية ضمان خسارة الرئيس بوتين في أوكرانيا وكيف لها أن تؤثرَ على الأوضاع في أوروبا؟

- ما مصيرُ عسكرة أوكرانيا خاصة أن موسكو أكدت أن الغرب بات يستخدم أساليبَ الحرب بالوكالة؟

- ما الذي تحتاجه أوكرانيا الآن؟ السلاح أم المساعدات الإنسانية وهل الحوار مع موسكو أم الأسلحة الثقيلة؟

نتابع المزيد في حلقة اليوم من اسأل أكثر.

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