هل يخرج ريشي سوناك بريطانيا من أزمتها؟

حظي وزير الخزانة البريطاني السابق ريشي سوناك بأصواتِ أغلبية نواب حزب المحافظين لينتخب رئيسا للحزب ويتولى بالتالي رئاسةَ الوزراء..

انتخاب على عجل جاء وسط حالة من الانقسام السياسي داخل حزب المحافظين، وركود تضخمي في الاقتصاد البريطاني تدفعه تكاليف الطاقة و سياسات حكومة ليز تراس السابقة التي فاقمت الأوضاع.

أحزاب المعارضة البريطانية دعت الى إجراء انتخابات عامة والعودة الى الشعب بينما استبعد سوناك الانتخابات ودعا الى التركيز على السياسات بدل الخلافات الشخصية لمواجهة التحديات الكبرى أمام المجتمع البريطاني.. فهل ينجح سوناك في إخراج بريطانيا من أزمة عاصفة وأمواج متلاطمة الى بر الأمان؟

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