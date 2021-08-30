هل يحل توافق الجزائر ومصر أزمة ليبيا؟

في اجتماع دول الجوار بالعاصمة الجزائرية لدعم مبادرة استقرار ليبيا وإنقاذ خارطة الطريق الأممية والعملية السياسية، أكدت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش أن المسار الأمني والعسكري يعد التحدي الأكبر ويفرض الحصول على دعم الشركاء، الذين دعتهم إلى توحيد رؤاهم وتنسيق مواقفهم في أفق تنظيم مؤتمر تشاوري لمناقشة الملف الليبي.

عقد الاجتماع تزامن مع تطورات على الأرض تمثلت في إعلان بدء نشر الفريق الأممي الأول لمراقبة وقف إطلاق النار وبدء عملية أمنية مشتركة بين كتيبة عسكرية تابعة للجيش في بنغازي وكتيبة من مدينة مصراتة، لتأمين جزء من الطريق الساحلي غرب مدينة سرت.

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