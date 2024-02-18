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هل يحقق الجيش الإسرائيلي "نصرا لنتنياهو" على حماس في رفح؟

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أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفضه الاستجابة لمطالب حركة حماس مضيفا أن قبولها يعني هزيمة إسرائيل مشيرا إلى أن من يطالبه بعدم شن عملية في رفح فإنما يطالبه بخسارة الحرب

وفي الوقت الذي صوّتت فيه الحكومة الإسرائيلية بالإجماع على قرار يرفض الاعتراف الأحادي الجانب بالدولة الفلسطينية، شدد نتنياهو على أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية بعد أحداث السابع من أكتوبر سيعطي جائزة كبيرة للإرهاب وسيمنع أي ترتيبات مستقبلية للسلام، مجددًا رفضه بشكل قاطع للإملاءاتِ الدولية بشأن تسوية دائمة مع الفلسطينيين، ومؤكدًا أنها لن تتحقق إلا من خلال مفاوضات مباشرة.
فهل باتت عملية رفح البرية قاب قوسين أو أدنى؟ وما مستقبل عملية السلام عقب رفض حكومة نتنياهو الاعتراف بالدولة الفلسطينية؟

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