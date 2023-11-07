هل يجر سعي إسرائيل لتهجير الفلسطينيين لحرب مع مصر والأردن؟

لم تكد الأحاديث عن خطط إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين إلى الأردن ومصر تخرج للعلن، حتى أتى رد القاهرة وعمان الصارم برفض أي مشاريع في هذا الصدد،

إذ شدد رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة على أن أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من غزة أو الضفة هو خط أحمر وأن الأردن سيعتبرها بمثابة إعلان حرب عليه، أما الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي فأكد رفض القاهرة القاطع لتصفية القضية الفلسطينية.

وكانت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أفادت في تقرير لها أن تل أبيب تعمل في الأسابيع الأخيرة خلف الكواليس مع دول كبرى لحشد الدعم الدولي لإجلاء الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر.

فما الهدف من طرح مشاريع تهجير الفلسطينيين من أراضيهم في هذا التوقيت؟ وما هي أدوات القاهرة وعمان في إفشال أي مشروع إسرائيلي أمريكي في المنطقة؟

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