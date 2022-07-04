هل يثور الأوروبيون على الهيمنة الأمريكية؟

كشفت قمة حلف الناتو في مدريد عن توجه استراتيجي جديد للحلف يعتبر روسيا التهديد الأكبر للدول الأعضاء،

تزامن ذلك مع قبول انضمام السويد وفنلندا، والتأكيد على المضي في دعم أوكرانيا، حيث أعلنت الولايات المتحدة عن حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا توصف بأنها الأخطر منذ بدء العملية العسكرية الروسية، لاشتمالها على منظومات متطورة،

حول هذه الملفات نحاور ضيفنا من برشلونة الضابط السابق في الاستخبارات العسكرية الفرنسية وأحد مؤسسي جمعية الصداقة الروسية الفرنسية بيير لابلاس