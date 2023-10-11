هل يتورط الجيش الأمريكي بحرب إسرائيل ضد الفصائل الفلسطينية؟

بموازاة تصريحات من المسؤولين الأمريكيين تطالب إسرائيل برد حاسم على عملية طوفان الأقصى، حرك الجيش الأمريكي حاملة الطائرات "دوايت أيزنهاور " إلى مياه المتوسط حيث ستصل خلال أسبوعين،

في غضون ذلك أعلن الجيش الاسرائيلي وصول أول طائرة أمريكية تحمل ذخيرة متطورة إلى إسرائيل بالتزامن مع رسو حاملة الطائرات "يو أس أس جيرالد فورد شرق البحر الأبيض المتوسط بمحاذاة جنوب إسرائيل.

وفي تعقيبه على التحرك الأمريكي اعتبر حزب الله اللبناني الولايات المتحدة شريكا كاملا بالعدوان الإسرائيلي، مشيرا في بيانه إلى أن موقف واشنطن يعكس الجوهر الحقيقي للسياسة الأمريكية في دعمها الكامل والمتواصل لإسرائيل.

فما هي أهداف التحرك الأمريكي؟ وهل يفرض معادلات ردع تثني القوى الإقليمية عن التحرك لدعم الفلسطينيين؟

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