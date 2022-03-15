هل يتمكن الغرب من الاستغناء عن الغاز والنفط الروسيين؟

تخطيط بريطاني لحظر استيراد النفط الروسي كما فعلت الولايات المتحدة من قبل يعول فيه بوريس جونسون على زيارته للرياض في محاولة لإقناع السعودية بزيادة انتاجها من النفط

بالتزامن مع تحركات الرئيس الأمريكي جو بايدن التي وصفها سابقه دونالد ترمب بالزحف على ركبتيه وتوسل الرحمة من السعودية وإيران وفنزويلا بعد أن سجلت أسعار الطاقة ارتفاعا قياسيا باتت تداعياتها ملموسة لدى المواطنين في أمريكا وأوروبا بينما تواصل بروكسل فرض عقوبات جديدة على روسيا

هل تمضي لندن والعواصم الأوروبية في استهداف قطاع النفط الروسي؟ وما فرص نجاحها في تلبية البديل؟