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هل يتفق نتنياهو أمنيا مع بايدن ضد إيران ليطبع مع السعودية؟

أخبار العالم العربي

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قالت مصادر لموقع "أكسيوس" إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يريد الحصول على اتفاق أمني مع الولايات المتحدة يركز على ردع إيران في سياق اتفاق التطبيع مع السعودية.

بينما أوردت صحيفةُ وول ستريت جورنال  أن الولايات المتحدة والسعودية تفاهمتا على البنودِ العامةِ لاتفاق اعتراف السعودية بإسرائيل ، مقابل تقديم تنازلات للفلسطينيين، فضلا عن ضماناتٍ أمنيةٍ أمريكية وتطويرِ برنامج نووي مدنيِ للرياض..
ولم تؤكد السعودية أو تنفي حتى الآن هذه الأنباء، لكن وزيرَ الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، قال إن اتفاق التطبيع المحتمل بين إسرائيل والسعودية قد يفتح الطريق أمام الانسجام الإقليمي الحقيقي... فما وراء سعي إسرائيل لضمان توقيع أمني مع واشنطن في إطار صفقة تطبيع أشمل مع السعودية؟

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