هل يتشدد رئيسي حيال السعودية والملف النووي؟

ابراهيم رئيسي يحسم سباق الانتخابات الرئاسية الإيرانية حاصدا نحو اثنين وستين بالمئة من الأصوات.

رجل القضاء الأول، الذي وإن أعلن خوضه الانتخابات مستقلا، هو الوجه الأبرز للتيار المحافظ في الانتخابات، ما يجعل التشدد مع الغرب أكثر من مجرد تكهن، عندما يجري الحديث عن السياسة الخارجية المقبلة، أما شعار محاربة الفساد وهو الأبرز الذي يرفعه رئيسي، فيعطي مؤشرا على أن التحديات الداخلية ستكون لها الأولوية.

نستشرف في حلقة اليوم من اسأل أكثر ملامح السياسة الخارجية الإيرانية خلال السنوات الأربع القادمة، في ملفها النووي في العلاقات مع دول المنطقة والعالم والرسائل التي يوصلها الناخب الإيراني باختياره رئيسي.

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