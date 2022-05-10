هل يتخلى الاتحاد الأوروبي عن ضم أوكرانيا؟

ما إن خفت صوت الانتخابات الفرنسية حتى علا الصوت الأوروبي للرئيس إيمانويل ماكرون.

أصاب الرئيس الفرنسي أثناء حديثه عن مستقبل أوروبا طموحات القيادة الأوكرانية بمقتل حين قال إن انضمام كييف إلى الاتحاد الأوروبي قد تستغرق عقوداً. ليعود ويخرج باقتراح صياغة تكتل جديد للدول غير الأعضاء في الاتحاد، يمكن أن يشمل أوكرانيا وبريطانيا، هذا الافتراح أثار إعجاب المستشار الألماني واعداً بمناقشته. لكن بغض النظر عن مدى واقعية الصيغة التي يتحدث عنها ماكرون أو كيف يمكن أن يكون شكلها، يبدو أنه على كييف أن تتعايش مع الواقع، لا عضوية في الناتو ولا عضوية في الاتحاد الأوروبي.

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