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هل يتحول التصعيد بين أرمينيا وأذربيجان لحرب؟

أخبار العالم

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تصاعد التوتر الحدودي من جديد وبشكل مفاجىء بين أرمينيا وأذربيجان في منطقة ناغورني قره باغ، المتنازع عليها بين البلدين..

 الرئيسُ الروسي فلاديمير بوتين أطلع أعضاء لجنة مجلس الأمن الجماعي على الخطواتِ العملية الإضافية التي اتخذها الجانب الروسي لنزع فتيل التوتر على الحدود الأذربيجانية الأرمنية، واقترح مجلس أمن المنظمة في اجتماع طارئ تشكيل فريق لتحليل الوضع على الحدود بين أذربيجان وأرمينيا، والوقوف على سبل التهدئة..
وفي السياق اتهم مدير الدائرة الرابعة لرابطةِ الدول المستقلة بوزارةِ الخارجية الروسية دينيس غونتشار الاتحاد الأوروبي بالعمل على إخراج روسيا من القوقاز وأنه يتدخل في عمل موسكو مع باكو ويريفان . فما هي أسباب عودة التوتر من الجديد؟

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