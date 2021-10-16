هل يتحمل حزب القوات اللبنانية مسؤولية الاشتباك المسلح الأخير في بيروت أم حزب الله وحركة أمل؟

بين تعدد الروايات والاتهامات المتبادلة تتوالى تبعات أحداث الشياح عين الرمانة في العاصمة اللبنانية،

في هذا السياق اعتبر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ما حصل نسخة مسيحية مصغرة لأحداث السابع من أيار مطالبا حزب الله وحركة أمل بتسليم الجيش أدلتهم عن تورط قناصة القوات اللبنانية.

من جانبه جدد رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله ​​هاشم صفي الدين​​، تحميل حزب القوات اللبنانية المسؤولية مؤكدا أن حزبه لن ينجر إلى حرب أهلية ولكنه لن يترك دماء أنصاره تذهب هدرا.

في سياق آخر أعلن وزير العدل اللبناني هنري خوري إن القاضي طارق بيطار هو سيد ملف مرفأ بيروت ويحق له استدعاء من يريد.

فما هي خلفيات المواقف المعلنة؟ وما تداعياتها على سير التحقيق في انفجار المرفأ؟ وهل تدفع مساعي درء الفتنة إلى طي ملف أحداث الطيونة؟