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هل يتحمل الناتو حربا مديدة بأوكرانيا رغم تهديدها أمن أوروبا؟

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حذر رئيس اللجنة العسكرية في حلف الناتو الأدميرال روب باور خلال المؤتمر السنوي لرؤساء الأركان العامة لحلف شمال الأطلسي في النرويج

حذر من تداعيات الارتفاع في أسعار الذخائر على قدرة الحلفاء في زيادة حجم الانفاق الدفاعي، وكشف باور أن ما تطلبه أوكرانيا من أسلحة ودعم عسكري يفوقُ القدرات الإنتاجية لدول الحلف، مشيرًا إلى غيابِ التوازن بين حجمِ الأسلحة المقدمة وما يتعاقدُ الحلفُ للحصول عليه من الشركات المصنعة،
تصريحات باور تزامنت مع تقرير ألماني يستند إلى تقيم الخبراء العسكريين يوضح تراجع قدرات القوات الأوكرانية على مختلفِ المحاور ويدق ناقوس الخطر بشأن ما ينتظرها.
من جانبه قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن تصريحات المسؤولين الأمريكيين في واشنطن لن تحجب دور واشنطن الحقيقي في إدارة حرب أوكرانيا من خلال تزويدها بالأسلحة والذخائر ودعمها بالمعلومات الاستخبارية عبر الأقمار الصناعية.
فهل بات دعم أوكرانيا عبئا أمنيا واقتصاديا على دول حلف الناتو؟ وهل يدفعها لتعديل نهجها في ضوء تقديرات الحلف بطور أمد الحرب؟

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