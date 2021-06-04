هل يتحمل الحوثيون مسؤولية إطالة أزمة اليمن؟

الحوثيون هم من يتحملون المسؤولية عن عدم وقف إطلاق النار وانهاء الحرب الدائرة في اليمن. هذا ما أكدته واشنطن في ما يخص الصراع اليمني

مشيرة أيضا على لسان وزير الخارجية أنتوني بلينكن في مقابلة مع "سي ان ان" إلى أن السعوديين يواصلون جهودهم المثمرة لإنهاء الحرب أما الحوثيون يستمرون بالعناد ولا يوافقون على التفاوض.

الاتهام الاميركي الجديد يتزامن مع طلب مجلس الأمن الدولي لجماعة أنصار الله بالسماح ودون تأخير لمفتشين دوليين بتفقد الناقلة النفطية صافر الراسية قبالة سواحل البلاد والتي تهدد بحدوث كارثة تسرب نفطي.

فمع استمرار الصراع وتراكم الازمات الانسانية في اليمن ما هو الحل؟ وهل يمكن ان تضغط واشنطن على الحوثيين عبر فرض العقوبات على الجماعة؟ وكيف ستتصرف الممكلة على هذا الصعيد وما مصير مبادرتها لحل أزمة اليمن؟

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