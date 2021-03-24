هل يتجاوز أردوغان الخلافات مع إدارة بايدن؟

كشف وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، عن اتفاقه مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن على عقد اجتماع شامل بين البلدين لبحث العلاقات الثنائية وتحديد خارطة طريق بين البلدين.

بينما قال وزير الخارجية الامريكي أنه رغم الخلافاتِ العامة مع أنقرة، فإن لبلاده وحلف شمال الأطلسي مصلحة قوية في إبقاء تركيا راسخة في الحلف حسب تعبيره...

الوزير التركي قال أيضا إن المشاورات مع الجانب الفرنسي مستمرة بشأن القضايا الإقليمية بما فيها سوريا وليبيا، كاشفا عن اجتماع قريب للجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة... جاء في أعقاب تصريحات للرئيس الفرنسي لم يستبعد فيها تدخلا تركيا في الانتخابات الفرنسية المقبلة و خطاب للرئيس التركي رجب طيب أردوغان تحدث فيه عن تصميم بلاده لزيادة عدد أصدقائها. فما هي فرص تحسين علاقات تركيا مع الغرب؟

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