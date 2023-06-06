هل يؤكد تدمير القوات الأوكرانية سد كاخوفسكايا فشلها بشن هجوم مضاد على الجيش الروسي؟

حمل وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو نظام كييف مسؤولية تفجير سد محطة كاخوفسكايا،

وأوضح شويغو أن الجيش الأوكراني قام بعمله التخريبي بهدف تحويل قواتِه ومُعَداتِه من محور خيرسون نحو مناطقَ أخرى لاستعمالها في الهجوم المضاد .. في هذا السياق وبالتزامن مع تقارير غربية عن احتمال أن تكون القوات الأوكرانية قد بدأت هجومها المضاد، أعلنت وزارة الدفاع التصدي خلال الأيام الثلاثة الماضية لمحاولات أوكرانية متعددة لتنفيذ اختراق من أكثر من خمسة محاور وكبدتها خسائر كبيرة في العديد والعتاد شملت دبابات غربية متطورة.

من جانبه طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، العالم بالرد على هجوم سد كاخوفكا، محمّلا روسيا مسؤولية التفجير الذي أحدث فيضانات.

فهما خلفية الاتهامات المتبادلة بين موسكو وكييف؟ وهل نجحت موسكو في إحباط وكبح الهجوم الأوكراني في بداياته؟

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