هل يؤدي تقارب إيران مع السعودية ودول المنطقة لعزل إسرائيل؟

في كلمة له خلال زيارة إحدى البلدات الحدودية بين لبنان وإسرائيل، أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أنّ المنطقة تشهد تطورات ستؤدي لانهيار إسرائيل،

وخلال استعراض الوزير الإيراني مع الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله لآخر ‏التطورات الإقليمية وعلى رأسها الاتفاق الإيراني السعودي ووضع الفصائل الفلسطينية، أكد عبد اللهيان أن المنطقة دخلت مرحلة جديدة من التعاون الجماعي.

من جانبه وفي تصريحات سابقة نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تخوف بلاده من التقارب الأخير بين إيران والسعودية، مشيرا إلى أن الرياض لا تحمل أوهاما بشأن من يمكنها الوثوق به.

فما هي أسس التقدير الإيراني لانهيار إسرائيل؟ وهل يفشل التقارب بين الرياض وطهران مساعي تشكيل جبهة إقليمية معادية لإيران؟

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