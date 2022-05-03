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هل وقع الغرب في فخ العقوبات ضد روسيا؟

أخبار العالم

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وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يحظر إجراء أي معاملات والوفاء بالالتزامات تجاه الأفراد الأجانب والكيانات القانونية الأجنبية الخاضعة للعقوبات الروسية الجوابية

ويشمل الحظر تصدير المواد الخام والمنتجات من روسيا لصالح الأشخاص الخاضعين لعقوبات روسية.. كما كلف الرئيس بوتين الحكومة بتحديد قائمة الأشخاص الخاضعين للعقوبات في غضون عشرة أيام... يأتي ذلك في ظل خلافات أوروبية حول حظر وردات النفط الروسية وغياب توافق واضح حول آليات الدفع بالروبل، بينما تم قطع الغاز فعليا عن بلدين أوروبين حتى الآن  لرفضهما الدفع بالروبل...

فما هو المغزى من قرارات الرئيس الروسي الجديدة؟ وكيف ستنعكس على معاملات موسكو مع الدول المصنفة بغير الصديقة؟ 

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