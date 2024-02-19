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هل واشنطن ولندن مستعدتان لمواجهة طويلة مع الحوثيين؟

أخبار العالم العربي

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على قدم وساق يواصل الحوثيون هجماتهم على السفن في البحر الأحمر وخليج عدن..

حيث أعلن المتحدث العسكري باسم الجماعة العميد يحيى سريع عن استهداف السفينة البريطانية روبيمار في خليج عدن بعدد من الصواريخ ما أدى لإصابة السفينة إصابة بالغة وتوقفها بشكل كامل، مضيفًا أيضًا أن الحوثيين أسقطوا مسيرة أمريكية في الحديدة.
هذه التطورات الأخيرة تأتي في وقت وافق فيه وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي على إطلاق عملية بحرية عسكرية في البحر الأحمر تحت اسم (أسبيدس) بهدف حماية حركة التجارة وحرية الملاحة.
فإلى أي مدى تتجه المنطقة إلى مزيد من التصعيد على وقع هجمات حركة أنصار الله الأخيرة؟ وما حجم التعويل على عملية الاتحاد الأوروبي في مواجهة الحوثيين؟

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