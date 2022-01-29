هل من مفاوضات مباشرة بين واشنطن وطهران في فيينا تمهد لاتفاق نووي جديد؟
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تعليق مؤقت لمفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي في جولتها الثامنة، وعودة الوفود الى عواصمها للتشاور..
وحول المشاورات، يقول منسق الاتحاد الاوربي لمفاوضات فيينا إنريكي مورا، إن المطلوب هو التوصل إلى قرارات سياسية. رغم التفاؤل النسبي الذي ساد هذه الجولات، تصر طهران بشدة على لسان وزير خارجيتها حسين أمير عبد اللهيان على اتخاذ خطوات عملية وملموسة، في حين، يقول وزير الخارجية الفرنسي، إن هناك أمور ما زالت بحاجة إلى توضيح...
فهل شارفت المفاوضات على الانتهاء والتوصل لاتفاق؟ و ما حجم التنازلات التي يمكن للطرفين تقديمها للتوصل لصيغة توافقية نهائية؟
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