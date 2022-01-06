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هل من أيد خفية تحرك الاحتجاجات في ألماتي بكازاخستان؟

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مع تجدد التظاهرات والمواجهات العنيفة في كازاخستان دعا الرئيس قاسم توكاييف قوات الأمن لرفع درجة التأهب بعد تقارير عن اندلاع مواجهات مسلحة واستيلاء مجموعات على معدات وأسلحة نارية من ثكنات الجيش ومقرات الشرطة.

في هذا السياق أعلنت منظمة معاهدة الأمن الجماعي أن وحدات من قواتِ حفظ السلام بدأت تنفيذ مهماتِها في كازاخستان بعد طلب توجه به الرئيس.

من جانبها اعتبرت الخارجية الروسية ما يحصل في كازاخستان محاولةً من الخارج لزعزعةِ الأمن وضربِ وحدةِ البلاد عبر العنف مؤكد مواصلة التنسيق مع كازاخستان والشركاءِ في منظمة معاهدة الأمن الجماعي لوضع خطواتٍ فعالةٍ إضافية للمساعدة في مكافحة الإرهاب.

من جانبها أعربت الخارجية الأمريكية عن دعمها الكامل للمؤسسات الدستورية في كازاخستان وناشدت في بيان إلى تسوية الأزمة بطرق سلمية.

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