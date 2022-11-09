هل ما زالت الحلقة مفقودة؟ مؤلف كتاب "الحلقة الموجودة" يكشف الخرافات الشائعة عن نظرية التطور

نستضيف في هذه الحلقة الدكتور ستانيسلاف دروبيشيفسكي وهو عالم روسي متخصص في الأنثروبولوجيا البيولوجية وأحد أشهر العلماء في روسيا في ميدان تبسيط العلوم والترويج للرؤية العلمية.

منذ عام 1999 يشارك باستمرار في البعثات الأركيولوجية المخصصة لعلم الإنسان. وضع أسس نظرية حول تسارع تطور دماغ البشرانيات بعد الانتقال إلى تناول اللحوم.

ألف عددا من الكتب الجامعية لأهل الاختصاص وأخرى في مجال ترويج العلوم أهمها:

الحلقة الموجودة - أصل الأعراق البشرية - تطور دماغ الإنسان.

في هذه الحلقة نناقش محتوى كتابه "الحلقة الموجودة".

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