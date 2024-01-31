هل لدى الحوثيين قدرات لمواجهة طويلة الأمد مع واشنطن ولندن؟

حين أرسلت الولايات المتحدة أساطيلها وأسلحتها لنجدة إسرائيل بعد السابع من أكتوبر، قالت إن همَّها ردع حلفاء حماس عن دخول المعركة، ومنع اتساع رقعة الصراع.

لكنَّ حلفاء حماس في لبنان وسوريا والعراق واليمن دخلوا المعركة ضدَّ تل أبيب مباشرة أو ضد الوجود العسكري الأميركي في المنطقة، بسبب الدعم الأميركي لإسرائيل في حربها على غزة. وحتى فيما كان الطيران الأميركي والبريطاني يضرب اليمن، كانت واشنطن تردِّد أنها لا تريد الحربَ مع جماعةِ أنصار الله، وإنما تريد ردعَها ودفعَها للتراجع. لم يتراجعِ الحوثيون وإنما أقدموا، ووسَّعوا دائرة أهدافهم لتشمل السفن الأميركية والبريطانية، وها هم يؤكدون استعدادهم لمواجهة طويلة مع الولايات المتحدة وبريطانيا، والوقائع حتى الآن تؤكد ذلك.. فهل واشنطن مستعدة لمواجهة طويلة في منطقة كانت تتوق للخروج منها لمواجهة الصين وروسيا؟

Your browser does not support audio tag.