هل لتركيا مقومات للانضمام للاتحاد الأوروبي؟

اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاتحاد الأوروبي بالعمى الاستراتيجي وبعدم الالتزام بوعوده بشأن انضمام تركيا للاتحاد، موضحا أن أنقرة متمسكة بموقفها وهدفها في الحصول على العضوية.

وأضاف أن بلاده ستسهم في ازدهار أوروبا بأكملها وستجعلها فعالة على المستوى الإقليمي والدولي، وكان أعضاء في البرلمان الأوروبي قد طالبوا الشهر الماضي بتعليق رسمي لمفاوضاتِ عضوية تركيا في الاتحاد إذا مضت في طريق الاستبداد حسب وصفهم ... بينما تؤجل بروكسل النظر في ملف توسيع العقوبات الى يونيو حزيران المقبل لتقييم مدى تدهور ملف حقوق الانسان في أنقرة، يأتي ذلك في خضم خلافات تركية مع قبرص و اليونان حول التنقيب عن المحروقات شرق المتوسط، ومطالب تركية بإعادة النظر في اتفاق الهجرة الموقع عام الفين وخمسة وعشر... فهل مازال احتمالُ انضمام تركيا الى الاتحاد الاوروبي مطروحا على طاولةِ النقاش الاوروبية؟