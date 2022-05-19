هل كشفت زلة لسان بوش الابن حقيقة الغزو الأمريكي للعراق؟

أثارت زلة لسان الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش، والتي تحدث فيها عن شن غزو وحشي وغير مبرر تماما للعراق بينما كان يقصد أوكرانيا، ردود فعل واسعة بين المعلقين والمحللين..

وأعاد النقاش الى الأذهان الحروب الأمريكية غير المبررة والتي شنت بمبرراتٍ زائفة على غرار ما حدث في العراق وما خلفته الحروب من دمار لبلدان مثل أفغانستان وليبيا ويوغسلافيا، فضلا عن الضحايا المدنيين والانتهاكات الإنسانية مثل ما حدث في معتقل غوانتانامو سيء الصيت..

فهل نطق جورج بوش بما يختلج في وعيه الباطن؟ أم أنها زلة لسان عابرة؟ وهل بالامكان محاسبة بوش وواشنطن على الجرائم المقترفة؟

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