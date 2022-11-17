 
مباشر
اسأل أكثر

هل فقدت واشنطن والناتو الثقة في زيلينسكي؟

أخبار العالم

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u71t

تطفو على السطح المزيد من الخلافات بين الرئيس الأوكراني والغرب. وقد ظهر ذلك جلياً إثر سقوط صاروخ أوكراني على بولندا مؤخراً.

الرئيس الأوكراني أصرّ على إنكار ما اعترفت به واشنطن ووارسو والناتو، ما أثار استياءً غربياً سُرِّبَ إلى وسائل الإعلام. فهنا تنقل صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية عن مسؤول في الناتو ما يلي: الأوكرانيون يدمِّرون ثقتنا بهم.. لم يُلق أحد باللوم عليهم، لكنهم يكذِبون علناً، وهذا يُحدث ضرراً أكثر من الصاروخ". وبالرغم من أنه المثال الأوضح على الخلاف بين الجانبين إلا أنه ليس الوحيد. فقد باتت واشنطن تكرر علناً الحاجة للمفاوضات لحل الأزمة، فيما الجانب الأوكراني يرفض علناً.

فهل نحن أمام خلافات في وجهات النظر أم أكثر؟ فإلى أين سيصل الخلاف بين الجانبين؟ وهل تقبل واشنطن بالسير خلف وجهة نظر مخالفة لوجهة نظرها في القضايا الاستراتيجية؟

اقرأ أيضا

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا