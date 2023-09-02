هل فقدت أوروبا وزنها السياسي والاقتصادي بسبب الهيمنة الأمريكية؟

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن مركز الحياة الاقتصادية والسياسية سيتحول تدريجيًا خلال العقود المقبلة من أوروبا نحو دول آسيا، موضحًا أن هذه العملية موضوعية وحتمية.

يأتي ذلك فيما شدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا أعطت دفعة قوية لإحلال العدالة والتعددية القطبية في العالم، منددًا برغبة الولايات المتحدة وحلفائها في حكم العالم، ومحاولات الغرب لفرض نظام عالمي أحادي القطب.

فما هي خيارات الغرب تجاه التحولات التي يحمل العالم متعدد الأقطاب في ثناياه؟ وإلى أي مدى يمكن لأوروبا أن تخرج من العباءة الأمريكية؟

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