هل فشل ماكرون بمنح أوروبا استقلالا استراتيجيا عن واشنطن؟

يشبه ذلك ما يقولونه بأن صياح الديك لا يجلب الصباح. بهذه العبارة وصّف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ما يجري في الاليزيه اليوم من استياء فرنسي لتبعية أوروبا للولايات المتحدة

فالرئيس ايمانويل ماكرون يرغب في الاستقلال الأوروبي عن سياسات واشنطن، وله لذلك "الشرف والثناء"، إلا أنه لن يستطيع أن يفعل شيئا حيال ذلك بحسب الوزير لافروف. من جهتها بكين وعلى لسان وزير خارجيتها ، تشين جانغ، أكدت بأنها تدعم مسار التنمية الذي اختارته الشعوب الأوروبية، كما تدعم أوروبا في تحقيق الاستقلال الاستراتيجي.لكن سنسأل أكثر اليوم مشاهدينا عن مدى امكانية القارة العجوز بالوصول الى هذا الاستقلال عن الحليف الأميركي..

هل فعلا يمكن للساسة الأوروبيين اتخاذ هذا القرار؟ وما التداعيات زكيف يمكن أن تنظر واشنطن لذلك؟

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