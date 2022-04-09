هل فشلت واشنطن في إسقاط الروبل الروسي؟

عاد الروبل الروسي الى مستويات ما قبل العملية العسكرية في أوكرانيا وإذا استمرت وتيرةُ الارتفاع على نفس المنوال فقد يرتفع الى مستوياتٍ أعلى خلال المرحلة المقبلة..

التوقعات الأمريكية والغربية بإنهيار سعر الروبل وحدوث تضخم واسع النطاق نتيجة العقوبات لم تتحقق ، فالاقتصاد الروسي صمد بشكل كبير والإجراءاتُ الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي أسهمت بشكل فعال في حماية الاقتصاد ومنع العملة الوطنية من التدهور... يأتي ذلك في ظل انقسام أوروبي حول ضرورة تلبية الشرط الروسي لدفع وردات الغاز بالروبل، بينما بدأت شركات الطاقة الغربية البحث عن طرق بديلة لشراء النفط الروسي.. فلماذا لم تثمر جهود واشطن لعزل روسيا واسقاط الروبل الروسي؟

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