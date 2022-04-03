هل فشلت محاولات الغرب في شل اقتصاد روسيا؟

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن واشنطن وحلفاءها يعتزمون تسهيل نقل دبابات سوفيتية الصنع إلى أوكرانيا، لتعزيز دفاعاتها في منطقة دونباس.

وأضافت الصحيفة حسب مصادر مسؤولة أن الولايات المتحدة تعمل كوسيط للمساعدة في الحصول على دبابات سوفيتية تعرف القوات الأوكرانية كيفية استخدامها، التحرك الأمريكي يأتي بعد طلب الرئيس الأوكراني فلوديمير زلنسكي من دول حلف الناتو المساعدة في الحصول على دبابات وطائرات وتأكيد القيادة العسكرية في كييف عدم القدرة على الصمود دون الحصول على أسلحة ثقيلة.

من جانبها ذكرت صحيفة الواشنطن بوست أن الخطوات التي تتخذها إدارة بايدن تكشف عدم استعجالها إنهاء الحرب وليست عازمة على إجراء محادثات دبلوماسية جدية مع روسيا، ولا ترى طريقاً واضحاً لإنهاء الأزمة، كما أنها ترفض المشاركة في تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا.

فهل تسخر الولايات المتحدة الأزمة الأوكرانية لتحقيق مصالحها؟

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