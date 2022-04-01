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هل فشلت إدارة بايدن في تأمين إمدادات الطاقة؟

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أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن التوجّه إلى استخدام مليون برميل يومياً من احتياط النفط الاستراتيجي لمدة ستة أشهر،

الخطوة التي ستؤدي تراجع الاحتياطي الأمريكي إلى أدنى مستوى له خلال نحو خمسين عاما تأتي مواجهة ارتفاع حاد في أسعار النفط .. ومرة أخرى جدد بايدن خلال إعلان السحب من الاحتياطيات الهجوم على نظيره الروسي فلاديمير بوتين، معتبرا إنّ ميزانية الأسر الأميركية المتعلقة بالوقود لا ينبغي أن تتأثر بسياسات بوتين التي جعلت معروض النفط ينخفض والأسعار ترتفع.
في سياق آخر أعلن تكتّل أوبك+ الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاءها ومنهم روسيا، التزامه بخططه السابقة بشأن زيادة الإنتاج بنحو نصف مليون برميلٍ يومياً في شهر مايو، على الرغم من الضغوط الغربية لزيادة الكمية.
يأتي ذلك فيما تساءل تقارير غربية فعالية العقوبات المفروضة على روسيا في ظل صعود الروبل وعودة قيمته مقابل العملات الأجنبية إلى مستويات ما قبل العقوبات.

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