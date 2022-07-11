هل ستوقف أوروبا دعمها المالي لسلطات كييف؟

يوماً بعد يومٍ يزداد القلق الأوكراني بشأن حدود الدعم الغربي، سواء بالأسلحة أو بالمال.

وكما أن واشنطن لن تتمكن من الاستمرار بدعم كييف عسكريا بنفس الوتيرة، فإن أوروبا لن تتمكن من دعم الاقتصاد الأوكراني وفق ما تطلبه كييف. فالقارة العجوز منهكة وبالكاد تواجه مشاكلها الاقتصادية، وذلك بالمناسبة نتيجة لعقوباتها "غير المسبوقة" على روسيا. يبدو أن الغرب أخطأً حساباته في التعامل مع التطورات في أوكرانيا.. والأخيرة أيضاً أخطأت حساباتها حين قررت الخضوع للغرب..

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