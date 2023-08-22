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مقاتلات روسية تتصدى لطائرتي استطلاع فوق البحر الأسود قرب شبه جزيرة القرم
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هل ستعرقل الجزائر التدخل العسكري لإيكواس وفرنسا بالنيجر؟

أخبار العالم

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فيما يزداد المشهد في النيجر تأزما، يأتي قرار مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي بتعليق مشاركة النيجر من جميع أنشطة الاتحاد، ليصب مزيدًا من الزيت على النار المشتعلة

وسط تأكيد مجموعة إيكواس أيضًا رفضها القاطع لإعلان المجلس العسكري في النيجر عن فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات.
المجلس الانتقالي من جانبه أعلن استعداده للإفراج عن الرئيس المخلوع محمد بازوم، مقابل رفع دول إيكواس العقوبات عن البلاد، أما الجزائر وبحسب إذاعتها الرسمية فتقول إنها رفضت طلبا من فرنسا بفتح الأجواء الجزائرية أمام التدخل العسكري في النيجر.
فهل بات التدخل العسكري الخارجي في النيجر قاب قوسين أو أدنى؟ وكيف ستتأثر منطقة الساحل والصحراء أمنيا بهكذا خطوة إن تمت؟

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