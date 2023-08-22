هل ستعرقل الجزائر التدخل العسكري لإيكواس وفرنسا بالنيجر؟

فيما يزداد المشهد في النيجر تأزما، يأتي قرار مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي بتعليق مشاركة النيجر من جميع أنشطة الاتحاد، ليصب مزيدًا من الزيت على النار المشتعلة

وسط تأكيد مجموعة إيكواس أيضًا رفضها القاطع لإعلان المجلس العسكري في النيجر عن فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات.

المجلس الانتقالي من جانبه أعلن استعداده للإفراج عن الرئيس المخلوع محمد بازوم، مقابل رفع دول إيكواس العقوبات عن البلاد، أما الجزائر وبحسب إذاعتها الرسمية فتقول إنها رفضت طلبا من فرنسا بفتح الأجواء الجزائرية أمام التدخل العسكري في النيجر.

فهل بات التدخل العسكري الخارجي في النيجر قاب قوسين أو أدنى؟ وكيف ستتأثر منطقة الساحل والصحراء أمنيا بهكذا خطوة إن تمت؟

Your browser does not support audio tag.