هل دمرت أزمة أوكرانيا حلم أوروبا الموحدة؟

مع تصاعد الأزمة الأوكرانية وانطلاق العملية العسكرية الروسية برزت مواقف غربية وتعالت أصوات نخب سياسية تراهن على أن الخطوات الروسية ستكون سبب توحيد الصف الأوروبي وإعادة إحياء الناتو.

هذا الرهان أوصل إلى نتائج عكسية، حيث يؤكد الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير أن الجهود الرامية إلى بناء "البيت الأوروبي المشترك" باءت بالفشل في ظل الأحداث الأخيرة في أوكرانيا، فيما حذر المستشار الألماني أولاف شولتس في خطاب بذكرى استسلام ألمانيا النازية، من تجاهل المخاطر الأمنية التي قد تتعرض لها برلين..