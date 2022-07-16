هل خرج بايدن خالي الوفاض من زيارته للسعودية؟

عاد بخفي حنين، هكذا يصف البعض زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمملكة العربية السعودية في ظل رسائل الرياض الخشنة وتصريحاتها الحازمة وثباتها على مواقفها في قضايا أمن الطاقة.

وعلى لسان وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان أكدت الرياض أنها تنسق مسألة استقرار أسواق النفط العالمية في إطار منظمة "أوبك بلاس" حصرا، وأن موضوع إنتاج النفط لم يبحث في قمة جدة وأن أوبك بلاس تواصل عملها لتقييم الأسواق وما تحتاجه.

فما شكل المرحلة الجديدة التي تسعى الرياض لإرسائها في المنطقة؟ وما مستقبل العلاقات الأمريكية السعودية وسط جملة التناقضات الواسعة حيال عديد الملفات والقضايا؟

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