هل حلف الناتو قادر على المواجهة المباشرة مع روسيا؟

تاريخ يعيد نفسه وتصريحات غربية تؤكد أن الرهابَ من روسيا لن يزول حتى لو هزمت في أوكرانيا كما يقولون..

رئيس اللجنة العسكرية لحلف الناتو الأميرال روب باور يؤكد استعدادَ الحلف للمواجهة المباشرة مع روسيا، معتبرا أن أهداف موسكو الاستراتيجية تتخطى فضاءَ أوكرانيا مهما كانت نتيجةُ الحرب، فمن المرجح أن تكون للروس طموحاتٌ مماثلة وبالتالي فإن التهديدَ لن يزول.

تصريحات تتزامن مع استمرار ضخ الأسلحة الغربية لأوكرانيا ما يَمحي الحدودَ بين دعم كييف من بعيد والتورط بحرب مباشرة مع روسيا مع غياب إمكانية الحوار مع كييف كما مع داعميها كما تقول موسكو.

- ما الذي يريده الحلف ومن خلفه واشنطن وهل بالفعل تسعى الأخيرةُ لحرب شاملة بالنظر لتأكيد قادة الناتو القدرة والاستعداد لمواجهة روسيا؟

- وكيف ترى موسكو هذه التهديدات وما سبل مواجهتها؟

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