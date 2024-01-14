هل حققت إسرائيل أي هدف معلن بعد 100 يوم من حربها على غزة؟

في حربها الانتقامية ردا على طوفان الأقصى، بلغت العمليات العسكرية الإسرائيلية يومها المائة دون أي مؤشرات على قرب انتهائها

وذلك في ظل تمسك حكومة الحرب بقيادة بنيامين نتنياهو بالقضاء على حركة حماس واستعادة المختطفين وتأمين المستوطنات الحدودية من خلال سيطرة أمنية كاملة على قطاع غزة.

أهداف عجزت إسرائيل حتى الآن عن تحقيق أي منها بشكل كامل فيما برزت أمامها تحديات جديدة، منها الخلاف الداخلي المتعمق بين نتنياهو ووزير دفاعه يوؤاف غالنت حول كيفية إدارة الحرب، وتصاعد التوتر مع الإدارة الأمريكية بسبب خطط اليوم التالي لنهاية الحرب، بالإضافة إلى تراجع منسوب التأييد الغربي لإسرائيل ودعوى جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية لوقف الحرب.

فما هي أسباب طول أمد الحرب الإسرائيلية على عزة؟ وما الذي حققته في يومها المائة؟

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